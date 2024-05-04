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В Пензе в День Победы состоится легкоатлетическая эстафета

10:31 | 04.05.2024 | Спорт

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Пенза, 4 мая 2024. PenzaNews. Легкоатлетическая эстафета, посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится в Пензе в четверг, 9 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства физической культуры и спорта региона.

В Пензе в День Победы состоится легкоатлетическая эстафета. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем отмечается, что подобные старты проходят в Пензе с 1946 года.

«Первый забег стартует в 13.00. В нем посоревнуются учащиеся общеобразовательных учреждений города. С 13.30 состоится второй забег среди команд средних и высших учебных заведений Пензы», — сказано в тексте.

Из сообщения следует, что предусмотрено 20 этапов — 10 женских и 10 мужских, протяженность маршрута составит 7,2 км, он будет пролегать по улицам Карпинского, Коммунистической и проспекту Победы, старт и финиш эстафеты — у монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

«Торжественная церемония награждения победителей и призеров запланирована на 14.15», — указано в тексте.

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