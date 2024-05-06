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В Пензе стартовала спартакиада учащейся молодежи региона

16:10 | 06.05.2024 | Спорт

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Пенза, 6 мая 2024. PenzaNews. Спартакиада учащейся молодежи Пензенской области стартовала в училище олимпийского резерва в понедельник, 6 мая.

В Пензе стартовала спартакиада учащейся молодежи региона

Фото: Sport.pnzreg.ru

Как отмечается в сообщении пресс-службы Минспорта региона, в соревнованиях, организованных в преддверии Дня Победы, принимают участие подростки в возрасте от 14 до 17 лет — представители всех районов области, прошедшие муниципальный отбор.

«Спортсмены соревнуются в стрельбе, плавании, метании гранаты, сборке и разборке автомата, строевой подготовке, в беге на дистанциях 60 и 1000 метров, подтягивании, поднимании туловища из положения лежа на спине, прыжках в длину», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что спартакиада продлится до 7 мая.

«По итогам спортивных соревнований будет сформирована сборная команда Пензенской области для участия в финале Спартакиады молодежи России допризывного возраста», — поясняется в сообщении.

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