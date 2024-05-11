Губернатор Пензенской области поздравил самбиста Илью Затылкина с победой на чемпионате Европы Спорт

Пенза, 11 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил мастера спорта России международного класса Илью Затылкина с золотой медалью чемпионата Европы по самбо в весовой категории до 79 кг.

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«Поздравляю самбиста Илью Затылкина с золотой медалью чемпионата Европы!» — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую пятницу, 10 мая.

Он назвал символичной победу участника из России на турнире, стартовавшем в День Победы, 9 мая.

«Спасибо тренерам Ильи — Игорю Владимировичу и Владимиру Васильевичу Гритчиным. Благодарю их как болельщик, как губернатор и как куратор в Пензенском регионе проекта «Za самбо», организованного под эгидой нашего президента Владимира Владимировича Путина. Пусть в секции самбо приходит как можно больше ребят, вдохновленных примером наших чемпионов», — отметил Олег Мельниченко.