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Губернатор Пензенской области поздравил самбиста Илью Затылкина с победой на чемпионате Европы

10:01 | 11.05.2024 | Спорт

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Пенза, 11 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил мастера спорта России международного класса Илью Затылкина с золотой медалью чемпионата Европы по самбо в весовой категории до 79 кг.

Губернатор Пензенской области поздравил самбиста Илью Затылкина с победой на чемпионате Европы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Поздравляю самбиста Илью Затылкина с золотой медалью чемпионата Европы!» — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшую пятницу, 10 мая.

Он назвал символичной победу участника из России на турнире, стартовавшем в День Победы, 9 мая.

«Спасибо тренерам Ильи — Игорю Владимировичу и Владимиру Васильевичу Гритчиным. Благодарю их как болельщик, как губернатор и как куратор в Пензенском регионе проекта «Za самбо», организованного под эгидой нашего президента Владимира Владимировича Путина. Пусть в секции самбо приходит как можно больше ребят, вдохновленных примером наших чемпионов», — отметил Олег Мельниченко.

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