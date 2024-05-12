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Соревнования по мотокроссу в Бековском районе объединили около 200 спортсменов

10:21 | 12.05.2024 | Спорт

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Пенза, 12 мая 2024. PenzaNews. Около 200 спортсменов стали участниками двухдневных соревнований по мотокроссу в Бековском районе Пензенской области, где на трассе «Сахзавод» проходят IV этап Кубка России, финал чемпионата и первенства Приволжского федерального округа, а также чемпионат и первенство региона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

Соревнования по мотокроссу в Бековском районе объединили около 200 спортсменов

Фото: Pnzreg.ru

«Сборную команду Пензенской области представляют 35 участников», — уточняется в тексте.

В ходе церемонии открытия состязаний, состоявшейся в минувшую субботу, 11 мая, спортсменов поприветствовал губернатор Олег Мельниченко.

Он отметил, что мотокросс требует глубоких знаний, высокого уровня технической подготовки и постоянного стремления к совершенству.

«Я выражаю благодарность организаторам соревнований, продолжателям традиций мотоциклетного спорта на пензенской земле», — сказал глава региона.

Он вручил медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» II степени председателю совета директоров «Бековского сахарного завода» Борису Кулагину. Соревнования всероссийского уровня с 2012 года проходят на трассе предприятия, высокое качество которой отмечают профессионалы. Она имеет протяженность 2 км и насчитывает 15 трамплинов.

Олег Мельниченко осмотрел площадку, на которой команды готовятся к выходу на трассу, пообщался со спортсменами и тренерами.

Он выразил уверенность, что благодаря работе федерации мотоциклетного спорта Пензенской области в регионе будет появляться больше талантливых спортсменов.

«Нужно, чтобы у нас росли перспективные ребята, оставались в команде Пензенской области, прославляли родной регион», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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