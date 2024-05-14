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В Пензе состоится открытие Спартакиады учащихся России

15:50 | 14.05.2024 | Спорт

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Пенза, 14 мая 2024. PenzaNews. Торжественная церемония открытия Спартакиады учащихся России пройдет в центре культурного развития «Дом офицеров» в Пензе в четверг, 13 июня.

В Пензе состоится открытие Спартакиады учащихся России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Старт Спартакиаде учащихся России 2024 года будет дан в Пензе. Торжественная церемония открытия запланирована на 13 июня», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

В нем отмечается, что в программу спартакиады входят состязания по 51 виду спорта.

«Пензенская область в течение всего лета примет соревнования третьего (финального) этапа по 10 видам спорта. Это художественная гимнастика, водное поло, скалолазание, синхронное плавание, прыжки в воду, каратэ, стрельба из лука, настольный теннис, триатлон, плавание. В общей сложности в этих соревнованиях примут участие более 2 тыс. спортсменов, из них 184 человека — представители Пензенской области», — сказано в сообщении.

Из него следует, что большинство состязаний пройдет в Пензе, соревнования по трем видам программы — водному поло, стрельбе из лука и триатлону — состоятся в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном, на стадионе «Дорожник» в Каменке и на базе отдыха «Чистые пруды» в Мокшанском районе.

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