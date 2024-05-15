В Пензе 17 мая планируется провести легкоатлетическую эстафету, посвященную 79-й годовщине Великой Победы Спорт

Пенза, 15 мая 2024. PenzaNews. Легкоатлетическая эстафета, посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет на стадионе «Первомайский» в Пензе в предстоящую пятницу, 17 мая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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«В спортивном мероприятии примут участие смешанные команды общеобразовательных учреждений города. В состав команды войдут 12 человек — по три юноши и девушки из 8-11 классов и столько же мальчиков и девочек, учащихся в 1-7 классах», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что маршрут будет состоять из 12 этапов.

«Победителей и призеров наградят кубками и грамотами главы Пензы. Участников данных команд — медалями и грамотами городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике. Командам, занявшим с первого по десятые места, вручат спортивный инвентарь», — поясняется в сообщении.