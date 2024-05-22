Заречный примет финал чемпионата «Школы Росатома» по хоккею на траве среди воспитанников детсадов Спорт

Заречный, 22 мая 2024. PenzaNews. Финал чемпионата по хоккею на траве среди воспитанников детских садов в возрасте 5-6 лет из городов – участников проекта «Школа Росатома» пройдет в Заречном Пензенской области с 15 по 17 сентября. Это следует из сообщения, размещенного на сайте администрации ЗАТО.

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«На 1 июня намечен муниципальный — отборочный — этап. На данном этапе города – участники чемпионата проведут творческое образовательное событие для детей и взрослых и, конечно же, спортивные состязания по хоккею на траве», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что с 4 по 14 июня состоится дистанционный зональный этап, во время которого будут определены семь команд-финалистов.