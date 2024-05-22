19:44:56 Среда, 22 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Заречный примет финал чемпионата «Школы Росатома» по хоккею на траве среди воспитанников детсадов

15:01 | 22.05.2024 | Спорт

Печать

Заречный, 22 мая 2024. PenzaNews. Финал чемпионата по хоккею на траве среди воспитанников детских садов в возрасте 5-6 лет из городов – участников проекта «Школа Росатома» пройдет в Заречном Пензенской области с 15 по 17 сентября. Это следует из сообщения, размещенного на сайте администрации ЗАТО.

Заречный примет финал чемпионата «Школы Росатома» по хоккею на траве среди воспитанников детсадов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На 1 июня намечен муниципальный — отборочный — этап. На данном этапе города – участники чемпионата проведут творческое образовательное событие для детей и взрослых и, конечно же, спортивные состязания по хоккею на траве», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что с 4 по 14 июня состоится дистанционный зональный этап, во время которого будут определены семь команд-финалистов.

Читайте также
В Шемышейском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы в период нереста В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Автокресло – детям»
Житель Пензы лишился около 1,7 млн. рублей, поверив телефонным мошенникам Житель Белинского района, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 300 часов обязательных работ и лишился автомобиля
В Пензе мужчина ударил соседа бутылкой по голове, возбуждено уголовное дело Сотрудники служб релейной защиты и автоматики ПАО «Россети Волга» продемонстрируют профессиональное мастерство в Пензе
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама