В районах Пензенской области пройдут мероприятия в рамках фестиваля «Активное долголетие» Спорт

Пенза, 23 мая 2024. PenzaNews. Мероприятия в рамках фестиваля «Активное долголетие» пройдут в районах Пензенской области с 21 июня по 26 июля.

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Как уточняется в сообщении пресс-службы регионального Минспорта, первое состоится в Нижнем Ломове, второе — в Каменке, третье — в Кузнецке, четвертое — в Сердобске, пятое — в Лунино.

«В программе предусмотрены физкультурная разминка под руководством заслуженного работника физической культуры РФ Виктора Полюхина, состязания по городошному спорту, выполнение нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и «серебряный биатлон», включающий северную ходьбу и соревнования по дартсу», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что в октябре планируется провести фестиваль в Пензе.

«Для проведения мероприятий определены пять зон, в которые вошли 27 районов и три городских округа Пензенской области: первая зона — Белинский, Каменский, Мокшанский, Пензенский районы, Пенза, Заречный; вторая зона — Бессоновский, Городищенский, Иссинский, Лунинский, Никольский, Лунинский районы; третья зона — Камешкирский, Кузнецкий, Неверкинский, Лопатинский, Сосновоборский, Шемышейский районы, Кузнецк; четвертая зона — Бековский, Колышлейский, Малосердобинский, Сердобский, Тамалинский районы; пятая зона — Башмаковский, Вадинский, Земетчинский, Наровчатский, Нижнеломовский, Пачелмский, Спасский районы», — сказано в сообщении.