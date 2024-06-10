Илья Бызов из Заречного вошел в число призеров кубка МЧС России по боксу Спорт

Пенза, 10 июня 2024. PenzaNews. Инспектор группы профилактики пожаров специального управления ФПС №22 Илья Бызов из города Заречного Пензенской области занял второе место на прошедшем в Москве кубке МЧС России по боксу, посвященном памяти пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга, в весовой категории 80 кг.

Фото: 58.mchs.gov.ru

Как уточняется в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по региону, на данных соревнованиях Илья Бызов защищал честь Приволжского федерального округа.

«Илья Бызов занимается боксом 11 лет, является мастером спорта по боксу, неоднократным победителем турниров класса «А» и чемпионом командного Кубка России», — говорится в тексте.

Как отметил начальник специального управления ФПС №22 МЧС России Роман Саблин, впервые в спортивной истории пожарной охраны Заречного сотрудник представил управление на всероссийском уровне в таком виде спорта, как бокс.

«Вдвойне приятно, что его дебют в соревнованиях среди лучших боксеров МЧС России завершился призовым местом», — подчеркнул он.

В свою очередь Илья Бызов выразил мнение, что второе место является отличным результатом.

«В моей спортивной карьере был большой перерыв, и я не ожидал, что, упустив время в боевой практике, смогу занять почетное второе место», — сказал боксер, слова которого приводятся в пресс-релизе.