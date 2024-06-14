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В Пензе торжественно открыта летняя Спартакиада учащихся России

09:17 | 14.06.2024 | Спорт

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Пенза, 14 июня 2024. PenzaNews. Церемония открытия XII летней Спартакиады учащихся России прошла в центре культурного развития «Дом офицеров» в Пензе.

В Пензе торжественно открыта летняя Спартакиада учащихся России

Фото: Sport.pnzreg.ru

Видеообращение в адрес участников мероприятия направил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Президент нашей страны Владимир Владимирович Путин отмечает, школьное спортивное движение развивается, обогащается новыми идеями и инициативами. Все больше ребят приобщается к ценностям здорового, активного образа жизни и идеалам, традициям олимпизма, учатся работать в команде, помогать товарищам, настойчиво добиваться поставленных целей. Спартакиада — масштабное событие, в котором разыгрываются медали в 51 виде спорта», — сказал он.

Министр пожелал участникам крепкого здоровья, веры, надежды и любви.

Также спортсменов поприветствовал заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

«Дорогие друзья, от имени губернатора Пензенской области Олега Владимировича Мельниченко искренне поздравляю вас с открытием спартакиады. Вдвойне приятно, что именно Пензенской области в 2024 году выпала честь стать столицей этого масштабного спортивного события, а также провести соревнования по 10 видам спорта. Сурский край принимает эти почетные старты с 2007 года. Уже несколько раз Пенза получала статус столицы спартакиады, объединяла на своей земле тысячи спортсменов из разных уголков страны», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба Минспорта региона, всего в спартакиаде примут участие свыше 2 тыс. спортсменов из разных регионов страны, в том числе более 150 — из Пензенской области.

В течение лета Пензенская область примет соревнования финального этапа по художественной гимнастике, водному поло, скалолазанию, синхронному плаванию, прыжкам в воду, каратэ, стрельбе из лука, настольному теннису, триатлону и плаванию.

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