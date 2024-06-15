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Около 60 человек стали участниками фестиваля «ГТО начинается в детском саду» в Земетчино

12:17 | 15.06.2024 | Спорт

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Пенза, 15 июня 2024. PenzaNews. 56 детей в составе 14 команд приняли участие в фестивале среди дошкольных образовательных учреждений «ГТО начинается в детском саду», прошедшем в Земетчино. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минспорта региона.

Около 60 человек стали участниками фестиваля «ГТО начинается в детском саду» в Земетчино. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это мальчики и девочки 6-7 лет из Вадинского, Башмаковского, Спасского, Нижнеломовского, Наровчатского, Пачелмского и Земетчинского районов Пензенской области», — уточняется в тексте.

В нем поясняется, что дети выполнили несколько испытаний, в числе которых — бег, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места, метание теннисного мяча, поднимание туловища из положения лежа и смешанные передвижения по пересеченной местности.

«По итогам фестиваля лучшей стала команда «Спортики» Нижнеломовского района. Второе место заняли ребята из команды детского сада «Росток» рабочего поселка Пачелма. Бронзовые медали завоевали спортсмены из команды «ГТОшки» Нижнеломовского района», — сказано в сообщении.

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