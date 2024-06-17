Руководитель подрядной компании оштрафован за срыв сроков монтажа оборудования на спортплощадке для сдачи ГТО в селе Лопатино Спорт

Пенза, 17 июня 2024. PenzaNews. Руководитель подрядной компании оштрафован за несоблюдение сроков монтажа оборудования на спортплощадке для сдачи ГТО в селе Лопатино Пензенской области. Это следует из сообщения, размещенного на сайте прокуратуры региона.

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«Установлено, что в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» между министерством физической культуры и спорта Пензенской области и ООО «Производственно-инжиниринговая компания «Прогресс» [...] 7 июня 2023 года был заключен государственный контракт стоимостью более 2,6 млн. рублей на поставку, сборку и монтаж в селе Лопатино спортивно-технологического оборудования малой спортивной площадки для тестирования граждан в соответствии с всероссийским физкультурно-оздоровительным комплексом «Готов к труду и обороне». Срок исполнения контракта предусматривался не позднее 70 дней с даты его заключения. В нарушение условий контракта работы были завершены подрядчиком и приняты заказчиком только 24 октября 2023 года, то есть на 70 дней позже установленного срока», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что прокурор района внес руководителю подрядной организации представление, по результатам рассмотрения которого виновный работник привлечен к дисциплинарной ответственности.

«Кроме того, по возбужденному прокурором района делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ, [...] генеральной директор организации-подрядчика постановлением мирового судьи оштрафован на 30 тыс. рублей. В настоящее время постановление вступило в законную силу», — указано в сообщении.