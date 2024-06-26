В Каменском районе 28 июня пройдет фестиваль «Активное долголетие» Спорт

Пенза, 26 июня 2024. PenzaNews. Зональный фестиваль «Активное долголетие» пройдет на территории базы отдыха «Белая гора» в Каменском районе Пензенской области в предстоящую пятницу, 28 июня.

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«Это второй из пяти зональных фестивалей в рамках проекта «Активное долголетие». [...] Первый прошел 21 июня в Нижнем Ломове. [...] Фестиваль объединит жителей Белинского, Каменского, Мокшанского, Пензенского районов Пензенской области, а также городов Пензы и Заречного. Традиционно это мужчины и женщины старше 50 лет», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минспорта региона.

Из него следует, что после церемонии открытия состоится разминка, затем запланированы соревнования по «серебряному биатлону» — северная ходьба на расстояние до 2,5 км и соревнования по дартсу.

Помимо этого, намечены состязания по городошному спорту и проведение тестовых упражнений ГТО.