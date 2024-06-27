В Заречном в ближайшее время приступят к реконструкции стадиона школы №222 Спорт

Пенза, 27 июня 2024. PenzaNews. Работы по реконструкции стадиона школы №222 в Заречном Пензенской области будут начаты в ближайшее время. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы города Алексей Костин.

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«Стадиону — быть! В ближайшее время начнется реконструкция стадиона школы №222. Зареченцы обратились ко мне с вопросом по строительству стадиона во время прямой линии. В городе уже был готов проект обновления стадиона, который прошел экспертизу. Однако денег в бюджете на эти работы не было. Я обратился к губернатору Олегу Мельниченко, объяснил ему актуальность проблемы. Губернатор поддержал зареченцев в этом вопросе. Он выделил нашему городу около 33 млн. рублей на обновление стадиона школы №222», — написал Алексей Костин в своем Telegram-канале утром в четверг, 27 июня.

По его словам, накануне он встретился с активными жителями микрорайона.

«[...] Посмотрели на месте, что и где будет расположено на новом стадионе. В проекте предусмотрены все необходимые для занятий физкультурой и игровыми видами спорта площадки с современным покрытием: футбольное поле, беговые дорожки, волейбольные и баскетбольные площадки, воркаут-площадка. Думаю, детям будет удобно заниматься на обновленном стадионе, их спортивные результаты станут выше. Решим и озвученную на встрече проблему с доступом жителей на территорию стадиона. Днем спортивные площадки будут заняты школьниками, а вечером стадион будет открыт для жителей микрорайона», — отметил Алексей Костин.

«Мы уже заключили контракт на строительство стадиона. По плану работы должны быть завершены до 1 октября. И уже в новом учебном году школьники и молодежь микрорайона получат возможность заниматься спортом на новом стадионе», — добавил он.