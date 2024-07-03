В Кузнецке 5 июля пройдет третий зональный фестиваль «Активное долголетие» Спорт

Пенза, 3 июля 2024. PenzaNews. Третий зональный фестиваль «Активное долголетие» пройдет на территории культурно-досугового комплекса «Нескучный сад» в Кузнецке Пензенской области в предстоящую пятницу, 5 июля.

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Как указано в сообщении, размещенном на сайте Минспорта региона, в нем примут участие представители Камешкирского, Кузнецкого, Неверкинского, Лопатинского, Сосновоборского и Шемышейского районов — мужчины и женщины старше 50 лет.

Из текста следует, что в рамках фестиваля запланированы соревнования по «серебряному биатлону» — северная ходьба на расстояние до 2,5 км и соревнования по дартсу.

Также намечены состязания по городошному спорту и проведение тестовых упражнений ГТО.