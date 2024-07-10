В Заречном приступили к строительству скейт-парка Спорт

Заречный, 10 июля 2024. PenzaNews. Подрядная организация приступила к строительству скейт-парка на территории центрального парка культуры и отдыха в Заречном Пензенской области. Это следует из сообщения, размещенного на сайте администрации города.

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«Средства на строительство нового скейт-парка в Заречном выделило руководство градообразующего предприятия [производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко]. Всего более 21 млн. рублей», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что вопрос о создании скейт-парка был поднят в 2023 году городским и заводским молодежными активами, его проект обсуждался в фокус-группах и был одобрен спортсменами.

«Строительство нового скейт-парка организовано в рамках программы «Люди и города», направленной на повышение качества жизни в городах «Росатома», — добавляется в тексте.

Согласно информации, размещенной на странице ПО «Старт» в соцсети «ВКонтакте», проект предполагает капитальное строительство сооружений, а не установку временных фигур.

Новый скейт-парк будет размещен на площадке, которую прежде скейтбордисты уже использовали для тренировок. Ранее там располагалось колесо обозрения, оно было демонтировано в 2022 году.

Как указано на паспорте объекта, заказчиком строительства скейт-парка выступила автономная некоммерческая организация улучшения городской среды «Комфортный город», подрядчик — ООО «Федераль». Завершить работы планируется до 15 сентября 2024 года.