Пензенская область примет чемпионат и первенство России по судомодельному спорту Спорт

Пенза, 20 июля 2024. PenzaNews. Чемпионат и первенство России по судомодельному спорту пройдут на территории гостиничного комплекса «Чистые пруды» в селе Рамзай Мокшанского района Пензенской области с 23 по 28 июля.

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«В соревнованиях примут участие представители 15 регионов. Это Пензенская, Московская, Новосибирская, Тюменская, Самарская, Тверская, Ульяновская, Саратовская, Владимирская, Нижегородская, Ленинградская, Ярославская области, республики Мордовия, Татарстан, Чувашия. Ожидается около 100 участников», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минспорта региона.

В нем уточняется, что на первенстве будет представлено восемь классов моделей радиоуправляемых катеров, на чемпионате — 14.