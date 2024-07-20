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Пензенская область примет чемпионат и первенство России по судомодельному спорту

11:23 | 20.07.2024 | Спорт

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Пенза, 20 июля 2024. PenzaNews. Чемпионат и первенство России по судомодельному спорту пройдут на территории гостиничного комплекса «Чистые пруды» в селе Рамзай Мокшанского района Пензенской области с 23 по 28 июля.

Пензенская область примет чемпионат и первенство России по судомодельному спорту. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В соревнованиях примут участие представители 15 регионов. Это Пензенская, Московская, Новосибирская, Тюменская, Самарская, Тверская, Ульяновская, Саратовская, Владимирская, Нижегородская, Ленинградская, Ярославская области, республики Мордовия, Татарстан, Чувашия. Ожидается около 100 участников», — говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минспорта региона.

В нем уточняется, что на первенстве будет представлено восемь классов моделей радиоуправляемых катеров, на чемпионате — 14.

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