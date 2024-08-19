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В Пензе 24 августа пройдет финал спартакиады органов госвласти региона

14:08 | 19.08.2024 | Спорт

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Пенза, 19 августа 2024. PenzaNews. Финальные соревнования спартакиады органов государственной власти Пензенской области пройдут в региональном центре на базе спорткомплекса «Ахуны» в предстоящую субботу, 24 августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте областного Минспорта.

В Пензе 24 августа пройдет финал спартакиады органов госвласти региона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С начала года государственные гражданские служащие региона принимали участие в соревнованиях по лыжным гонкам, настольному теннису, мини-футболу, шахматам, шашкам, баскетболу 3х3, волейболу. 24 августа будут определены лидеры [...] по легкой атлетике, стрельбе, плаванию, мини-футболу и дартсу», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что борьбу за награды ведут команды, которые разделены на три группы по численности сотрудников.

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