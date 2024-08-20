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Спартакиада пенсионеров Пензенской области пройдет 23 августа

18:05 | 20.08.2024 | Спорт

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Пенза, 20 августа 2024. PenzaNews. Спартакиада пенсионеров региона пройдет в Пензе на базе спортивного комплекса «Ахуны» в предстоящую пятницу, 23 августа.

Спартакиада пенсионеров Пензенской области пройдет 23 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Минспорта Пензенской области, в соревнованиях примут участие представители всех муниципальных образований региона: мужчины в возрасте 60 лет и старше, а также женщины 55 лет и старше.

Они будут вести борьбу в различных видах программы. Это дартс (дисциплина «Набор очков), легкая атлетика (бег на 1000 метров), плавание на дистанции 50 метров вольным стилем, настольный теннис, шахматы, а также испытания комплекса ГТО — поднимание туловища из положения лежа на спине, наклон вперед из положения стоя, сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула, о гимнастическую скамью и лежа на полу в соответствии с возрастными ступенями участников.

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