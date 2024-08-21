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Презентация спортшкол и концерт «Хора Турецкого» состоятся на Юбилейной площади Пензы 1 сентября

16:07 | 21.08.2024 | Спорт

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Пенза, 21 августа 2024. PenzaNews. Ежегодная акция-презентация спортивных школ, федераций, клубов и других объединений состоится на Юбилейной площади в Пензе в воскресенье, 1 сентября, после чего жителей и гостей города ждет концерт арт-группы «Хор Турецкого». Об этом сообщает пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

Презентация спортшкол и концерт «Хора Турецкого» состоятся на Юбилейной площади Пензы 1 сентября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Цель акции-презентации — привлечение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, информирование о работе физкультурно-оздоровительных сообществ и спортивных сооружений», — отмечается в тексте, размещенном на сайте ведомства.

В нем уточняется, что мероприятие будет проходить с 11.00 до 15.00, в это время будут работать интерактивные зоны, павильоны спортивных организаций, а также пройдут показательные выступления.

«В 17.00 на площади состоится выступление «Хора Турецкого», — добавляется в сообщении.

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