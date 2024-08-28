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Евгения Бочкарева оценила ход работ по ремонту помещений спортклуба «Дзюдо-86»

14:15 | 28.08.2024 | Спорт

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Пенза, 28 августа 2024. PenzaNews. Министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева оценила ход работ по ремонту помещений клуба «Дзюдо-86», который находится в ведении государственного автономного учреждения региона «Управление спортивными сооружениями».

Евгения Бочкарева оценила ход работ по ремонту помещений спортклуба «Дзюдо-86»

Фото: Sport.pnzreg.ru

В выездном совещании, которое состоялось в минувший вторник, 27 августа, также приняли участие директор ГАУ «Управление спортивными сооружениями» Владимир Давыдов и его заместитель Дмитрий Беляков.

В течение лета на объекте была заменена кровля, установлена новая сантехника, отремонтированы стены. В настоящее время производится замена электрики, осуществляется покраска стен.

Проводит ремонт общественная организация «Спорт и здоровье», которая базируется в клубе. Ее руководитель Александр Косенков проинформировал, что в ближайшее время планируется благоустроить прилагающую территорию, ожидается поставка нового татами.

Участники рабочего совещания обсудили, что необходимо успеть до начала нового учебного года. Евгения Бочкарева нацелила коллег на скорейшее завершение ремонта, чтобы спортсмены могли приступить к занятиям, сообщает пресс-служба Минспорта Пензенской области.

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