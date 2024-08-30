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В «Спутнике» прошли соревнования по пожарному кроссфиту

12:03 | 30.08.2024 | Спорт

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Пенза, 30 августа 2024. PenzaNews. Соревнования по пожарному кроссфиту прошли на «умной» спортплощадке в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области.

В «Спутнике» прошли соревнования по пожарному кроссфиту

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Участникам предстояло выполнять задания в 30-килограммовой экипировке, демонстрируя выносливость, силу и координацию движений.

«В упорной, но честной борьбе третье место заняла команда 2-го пожарно-спасательного отряда, на второй ступеньке пьедестала [почета] расположилась команда специального управления ФПС №22, победителем стала команда 1-го пожарно-спасательного отряда», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале главного управления МЧС России по Пензенской области.

Пожарный кроссфит — серия силовых упражнений высокой интенсивности, которые необходимо выполнять одно за другим без перерыва и в полном боевом облачении. Они отражают работу сотрудников МЧС при тушении пожаров.

Пожарный кроссфит позволяет оценить физическую подготовку пожарных и их готовность к работе в экстремальных условиях.

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