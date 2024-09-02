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В Пензе прошла презентация спортивных школ и федераций

10:01 | 02.09.2024 | Спорт

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Пенза, 2 сентября 2024. PenzaNews. Ежегодная акция-презентация спортивных школ, федераций, учреждений дополнительного образования и культуры прошла на Юбилейной площади в Пензе в минувшее воскресенье, 1 сентября.

В Пензе прошла презентация спортивных школ и федераций

Фото: Sport.pnzreg.ru

Для гостей мероприятия были организованы показательные выступления представителей художественной гимнастики, бокса, фехтования, тхэквондо, эстетической гимнастики, чир-спорта, самбо и других видов спорта.

Воспитанники спортивной школы по хоккею, которой в этом году исполняется 60 лет, дали клятву юных хоккеистов.

Посетители получили возможность пообщаться с тренерами и задать интересующие вопросы, касающиеся работы спортивных объединений.

Помимо этого, пензенцы могли попробовать свои силы на интерактивных площадках, в том числе по регби, баскетболу и дартсу, сообщает пресс-служба Минспорта Пензенской области.

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