Новый скейт-парк в Заречном планируется торжественно открыть 24 сентября Спорт

Заречный, 7 сентября 2024. PenzaNews. Торжественное открытие нового скейт-парка, который построен в центральном парке культуры и отдыха Заречного Пензенской области, планируется провести 24 сентября в рамках фестиваля экстремальных видов спорта. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

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«Ведется активная подготовка к этому событию в сотрудничестве с ПО «Старт» и общественной организацией уличной культуры и спорта «Улицы России», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что строительство скейт-парка удалось завершить на две недели раньше срока.

«Площадка, соответствующая всем необходимым требованиям, полностью готова», — подчеркивается в сообщении.

В тексте напоминается, что скейт-парк на территории ЦПКиО построен за счет средств производственного объединения «Старт» имени М.В. Проценко в рамках программы «Люди и города», градообразующим предприятием было выделено более 21 млн. рублей.