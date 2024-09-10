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В центре Заречного 14 сентября пройдут соревнования по картингу

17:29 | 10.09.2024 | Спорт

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Заречный, 10 сентября 2024. PenzaNews. Первенство Заречного Пензенской области по картингу пройдет на площади Ленина в предстоящую субботу, 14 сентября. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы города Алексей Костин.

В центре Заречного 14 сентября пройдут соревнования по картингу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это событие, которое запомнится надолго и подарит массу положительных эмоций как участникам, так и зрителям. Заявлены 60 юных спортсменов из Пензенской, Саратовской, Самарской, Нижегородской и Тверской областей. [...] Первенство Заречного по картингу — это не только о гонках и скорости. Это еще и о семейной поддержке. Все участники приедут вместе с родителями, чтобы показать им и нам свое спортивное мастерство», — написал он в своем Telegram-канале.

Алексей Костин предложил жителям Заречного в этот день не планировать дел за пределами города и окунуться в атмосферу гоночных соревнований.

«Начало — в 10.30», — уточнил он.

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