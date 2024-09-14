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«Кросс наций» пройдет в Пензе на Олимпийской аллее

10:18 | 14.09.2024 | Спорт

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Пенза, 14 сентября 2024. PenzaNews. Массовое физкультурное мероприятие «Кросс наций» пройдет на Олимпийской аллее в Пензе в субботу, 21 сентября.

«Кросс наций» пройдет в Пензе на Олимпийской аллее. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минспорта, регистрация участников будет проходить у стелы «Олимпийские кольца». Также она доступна на портале госуслуг.

После церемонии открытия соревнований на старт выйдут участники 2015 года рождения и младше, которые преодолеют дистанцию в 1 км.

Затем состоятся забеги на 4 км для участников 2005 года рождения и младше, а также 2004 года рождения и старше.

В завершение состязаний участники 2005 года рождения и старше пробегут 6, 8 и 12 км.

По решению организаторов в программу соревнований могут включить семейные забеги.

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