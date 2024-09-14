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На пензенской «Дизель-Арене» завершается реконструкция хоккейной площадки

14:02 | 14.09.2024 | Спорт

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Пенза, 14 сентября 2024. PenzaNews. Реконструкция хоккейной площадки завершается в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» имени А.В. Кожевникова в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта региона.

На пензенской «Дизель-Арене» завершается реконструкция хоккейной площадки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Здесь демонтировали старый хоккейный борт, который не соответствовал требованиям, предъявляемым к площадкам для проведения матчей ВХЛ. [...] В течение лета [...] была подготовлена бетонная плита основания хоккейной площадки под новые размеры: 60 метров в длину и 26 метров в ширину. На сегодняшний день уже установлены новые хоккейные борта, и по уровню выставлены защитные акриловые стекла. Рабочим осталось подготовить отсеки для игроков и судей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что за выходные дни планируется залить лед, сделать разметку и вморозить логотип команды «Дизель».

«Обновление ледовой арены осуществляется в рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области», — отмечается в сообщении.

В тексте уточняется, что первую домашнюю встречу в сезоне «Дизель» проведет в предстоящий четверг, 19 сентября.

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