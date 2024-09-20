Фестиваль фиджитал-спорта Пензенской области пройдет 21 сентября Спорт

Пенза, 20 сентября 2024. PenzaNews. Фестиваль фиджитал-спорта Пензенской области, который будет организован впервые, пройдет в региональном центре во дворце спорта «Воейков» в предстоящую субботу, 21 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минспорта области.

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«Мероприятие включает одновременное проведение соревнований по единоборствам среди любителей, сдачу норм ГТО и киберспортивный бой», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что гости смогут посетить фан-зону, в которой будут представлены одиночные VR-игры и организован просмотр VR-фильмов.

«Спортивное событие состоится в рамках реализации проекта «В ногу со временем», реализуемого при поддержке Фонда президентских грантов», — отмечается в сообщении.

В тексте указано, что, как ожидается, в мероприятии примут участие более 400 человек.