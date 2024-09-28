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Всероссийский день ходьбы отметят в «Спутнике» 4 октября

13:33 | 28.09.2024 | Спорт

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Пенза, 28 сентября 2024. PenzaNews. Мероприятие, приуроченное ко Всероссийскому дню ходьбы, состоится в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в пятницу, 4 октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства физкультуры и спорта региона.

Всероссийский день ходьбы отметят в «Спутнике» 4 октября. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пройдет фестиваль северной (скандинавской) ходьбы «Новые семейные традиции». Участники смогут пешком без остановки преодолеть расстояние от 3 до 6 км», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что сбор участников начнется в 11.00 на фонтанной площади «Спутника», там же планируется провести церемонии открытия и подведения итогов.

«Для участников и гостей фестиваля выступят творческие коллективы города», — добавляется в сообщении.

В тексте указано, что в Пензенской области скандинавской ходьбой увлекаются более 15 тыс. человек, в регионе создано 129 клубов любителей этого вида физической активности.

«Ежегодно в области проводится более 20 мастер-классов по занятиям скандинавской ходьбой, а также действует движение «Содружество клубов скандинавской ходьбы по-пензенски», — отмечается в нем.

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