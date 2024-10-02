Бассейн в Ахунах закрыт для проведения профилактических работ Спорт

Пенза, 2 октября 2024. PenzaNews. Открытый плавательный бассейн тренировочной базы «Ахуны» в Пензе закрыт для посещения с 30 сентября в связи с проведением профилактических работ, которые планируется завершить к концу октября. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства физкультуры и спорта региона в среду, 2 октября.

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Как пояснил главный инженер ГАУ «Управление спортивными сооружениями» Андрей Лысенко, рабочие вскроют все энергетические системы и системы фильтрации, после чего заменят неисправные запчасти.

«Также запланированы очистка прыжковой зоны и замена покрытия стартовой платформы», — добавил он.

Отмечается, что воду из чаш бассейна во время профилактических работ сливать не будут.

Заведующий бассейном Дмитрий Цыбарев пояснил, что лабораторные исследования воды проводятся два раза в месяц.

«Все результаты качественные. Поэтому в дальнейшем пригласим водолазов, которые водными пылесосами почистят стены и дно бассейна», — сказал заведующий, слова которого приводятся в сообщении.