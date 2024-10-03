Суд обязал СШОР «Горизонт» провести ремонт бассейна на улице Ягодной в Пензе Спорт

Пенза, 3 октября 2024. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы удовлетворил исковые требования прокурора и обязал муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва «Горизонт» провести ремонтные работы плавательного бассейна на улице Ягодной, 11А, в течение 1 года 5 месяцев со дня вступления решения в законную силу и незамедлительно возобновить его работу.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области, тренировки не проводятся в бассейне с лета 2023 года в связи с приостановкой его работы.

«Приостановка была вызвана обнаружением перерасхода воды, намоканием стен и полов вследствие образования дефектов и сквозных трещин в наружных и внутренних стенах бассейна, влиянием утечек на осаждение фундамента», — поясняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в связи с длительным непринятием мер по ремонту бассейна и восстановлению полноценного образовательного процесса прокуратура района внесла директору спортивной школы представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

«Однако проведенная контрольная проверка показала, что ремонтные работы не проведены, бассейн для тренировок не используется. Поскольку невозможность эксплуатации бассейна ограничивает права детей на получение дополнительного образования, прокурор Железнодорожного района Пензы обратился в районный суд с иском о понуждении спортивного учреждения провести ремонтные работы плавательного бассейна и возобновить его работу в целях дальнейшего осуществления спортивной подготовки несовершеннолетних», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что решение суда вступило в законную силу, его исполнение поставлено на контроль прокуратуры.