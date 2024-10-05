16:37:54 Суббота, 5 октября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Всероссийский день ходьбы отметили в «Спутнике»

10:06 | 05.10.2024 | Спорт

Печать

Пенза, 5 октября 2024. PenzaNews. Около 1 тыс. 200 человек, представляющих муниципальные образования Пензенской области, приняли участие в мероприятии, посвященном Всероссийскому дню ходьбы, которое состоялось на набережной микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном в минувшую пятницу, 4 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Всероссийский день ходьбы отметили в «Спутнике»

Фото: Sport.pnzreg.ru

Приверженцев здорового образа жизни поприветствовали министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева, глава регионального Минтруда Алексей Качан, заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Воеводин, руководитель строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов и другие почетные гости.

После официальной части небольшую разминку для присутствующих провел заслуженный работник физической культуры РФ, энтузиаст скандинавской ходьбы, дыхательной и производственной гимнастики Виктор Полюхин.

Затем участникам мероприятия было предложено преодолеть дистанцию в 5 км по живописной набережной.

Фото: Sport.pnzreg.ru

На финише любители ходьбы получили памятные призы.

Всероссийский день ходьбы проводится в России с 2015 года.

Целью мероприятия является популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы.

Читайте также
В Пензенской области мужчина угрожал убить супругу костылем В Пензенском районе выявлена незаконная рубка деревьев
Зареченский «Автотранс» сообщил об изменении графика движения дачных автобусов со 2 октября В Кузнецке начата проверка по факту гибели мужчины при пожаре
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке мотоцикла В Колышлейском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама