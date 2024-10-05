Всероссийский день ходьбы отметили в «Спутнике» Спорт

Пенза, 5 октября 2024. PenzaNews. Около 1 тыс. 200 человек, представляющих муниципальные образования Пензенской области, приняли участие в мероприятии, посвященном Всероссийскому дню ходьбы, которое состоялось на набережной микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном в минувшую пятницу, 4 октября. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.

Фото: Sport.pnzreg.ru

Приверженцев здорового образа жизни поприветствовали министр физической культуры и спорта Пензенской области Евгения Бочкарева, глава регионального Минтруда Алексей Качан, заслуженный мастер спорта России по легкой атлетике, бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Воеводин, руководитель строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов и другие почетные гости.

После официальной части небольшую разминку для присутствующих провел заслуженный работник физической культуры РФ, энтузиаст скандинавской ходьбы, дыхательной и производственной гимнастики Виктор Полюхин.

Затем участникам мероприятия было предложено преодолеть дистанцию в 5 км по живописной набережной.

Фото: Sport.pnzreg.ru

На финише любители ходьбы получили памятные призы.

Всероссийский день ходьбы проводится в России с 2015 года.

Целью мероприятия является популяризация ходьбы как наиболее естественного и доступного вида физической активности, идеального для поддержания здоровья и физической формы.