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В Сосновоборске после капитального ремонта открыто здание ДЮСШ

10:37 | 21.10.2024 | Спорт

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Пенза, 21 октября 2024. PenzaNews. Здание детско-юношеской спортивной школы в Сосновоборске Пензенской области открыто после капитального ремонта. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Сосновоборске после капитального ремонта открыто здание ДЮСШ

Фото: T.me/omelnichenko

«Здание ДЮСШ Сосновоборска открыто после капитального ремонта. Работы начались в прошлом году, сделано немало. Обновлены фасад и кровля, модернизирована система отопления, заменена электропроводка, установлены новые оконные и дверные блоки, проведена внутренняя отделка помещений», — написал глава региона в своем Telegram-канале в минувшее воскресенье, 20 октября.

По его словам, в школе занимаются 300 детей, работают секции самбо, каратэ, кикбоксинга, легкой атлетики, футбола, мини-футбола, волейбола, спортивной гимнастики и пауэрлифтинга.

«Теперь занятия будут идти в комфортной обстановке. Старт новым победам дан!» — отметил Олег Мельниченко.

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