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В «Спутнике» 7 декабря пройдет эстафета по плаванию на призы губернатора

16:38 | 05.12.2024 | Спорт

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Пенза, 5 декабря 2024. PenzaNews. Эстафета по плаванию на призы губернатора Пензенской области состоится в физкультурно-оздоровительном комплексе «Дельфин» в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном в субботу, 7 декабря.

В «Спутнике» 7 декабря пройдет эстафета по плаванию на призы губернатора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте министерства физической культуры и спорта региона, в соревнованиях примут участие не только спортсмены, но и любители: за медали в составе команд из всех муниципальных районов и городских округов Пензенской области будут бороться пловцы в возрасте 14 лет и старше.

Отмечается, что команды-участницы традиционно будут разделены на три группы в зависимости от численности населения муниципальных образований.

«Эстафета проводится в целях реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» и направлена на привлечение населения Пензенской области к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства участников», — сказано в тексте.

Торжественное открытие соревнований намечено на 11.40.

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