Владимир Агапов избавился от приставки и.о. на посту главы комитета по физкультуре, спорту и молодежной политике Пензы Спорт

Пенза, 13 декабря 2024. PenzaNews. Владимир Агапов, который исполнял обязанности председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике Пензы после того, как этот пост покинул Владислав Чесноков, избавился от приставки и.о.

Фото: Penza-gorod.ru

Как уточняется в сообщении, размещенном на сайте городской администрации, Владимир Агапов приступил к своим должностным обязанностям с пятницы, 13 декабря.

По информации мэрии, Владимир Агапов имеет три высших образования: в 2005 году окончил ПГПУ имени В.Г. Белинского по специальности «Учитель биологии и химии», в 2014-м — ПГУ по специальности «Юрист», в 2021-м — Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, получив диплом инструктора по спорту.

С 2005 по 2006 годы трудился заместителем заведующего школы высшего спортивного мастерства.

В 2007 году работал главным специалистом отдела по стратегическому развитию, инвестициям и целевым программам администрации Пензы, после чего перешел на аналогичную должность в отделе по физкультуре и горспорткомитета.

В 2011 году стал заместителем начальника отдела, в 2012-м — руководителем отдела.