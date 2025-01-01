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Капитальный ремонт «Электрона» в Нижнем Ломове начнут в 2025 году

17:27 | 17.12.2024 | Спорт

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Пенза, 17 декабря 2024. PenzaNews. Капитальный ремонт дома спорта «Электрон» в Нижнем Ломове Пензенской области планируется начать в 2025 году, на эти цели из бюджета региона будет выделено 129 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации Нижнеломовского района по итогам рабочего совещания главы района Николая Уракчеева с руководителями образовательных учреждений, которое состоялось во вторник, 17 декабря.

Капитальный ремонт «Электрона» в Нижнем Ломове начнут в 2025 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 2025–2026 годах запланирован капитальный ремонт спортивного комплекса. Из регионального бюджета в 2025 году будут выделены денежные средства в сумме 129 млн. рублей на капитальный ремонт дома спорта «Электрон», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что планируется заменить окна, отремонтировать системы отопления, электро- и водоснабжения, а также кровлю, фасад и отмостку.

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