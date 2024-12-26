В Заречном приступили к модернизации спортивно-культурного комплекса «Союз»
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Пенза, 26 декабря 2024. PenzaNews. Модернизация спортивно-культурного комплекса «Союз» начата в городе Заречном Пензенской области.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Как следует из сообщения, размещенного на сайте администрации ЗАТО, она включает в себя мероприятия по энергосбережению — обновление теплоизоляции по периметру ледовой арены и замену дверей, что позволит сократить затраты на работу холодильных установок.
«Запланирована также замена светильников на более экономичные светодиодные», — сказано в тексте.
В нем добавляется, что сэкономленные средства намечено направить, в частности, на проведение сборов для хоккеистов и приобретение светового оборудования для постановки ледовых шоу.
«Для оптимального использования ледовой арены приобретены разделители бортов. Система разделения ледового поля обеспечит большую эффективность тренировочного процесса — позволит одновременно заниматься двум группам хоккеистов или фигуристам и хоккеистам», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в нем указано, что для любителей фигурного катания приобретена партия новых коньков.
«Также в учреждении обновляются бильярдные столы, их перетягивают новым износостойким сукном с большим содержанием шерсти», — говорится в тексте.