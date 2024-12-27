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В «Спутнике» 5 января пройдут забеги с элементами трейла

14:54 | 27.12.2024 | Спорт

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Пенза, 27 декабря 2024. PenzaNews. Забеги с элементами трейла для детей и взрослых «Доброспутники: снежные тропы» пройдут на набережной микрорайона «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в воскресенье, 5 января.

В «Спутнике» 5 января пройдут забеги с элементами трейла. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте «Спутника», регистрация участников и выдача стартовых номеров будут вестись с 9.30.

В нем указано, что старт детского забега на дистанцию 500 метров намечен на 10.45, основные забеги на дистанции 5 и 10 км пройдут в 11.00.

«На основной дистанции в 10 км участников ожидает атмосфера волшебства соснового леса и зимней сказки в парке «Древландия», — отмечается в тексте.

После завершения всех забегов состоится церемония награждения.

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