В Заречном на стадионе ФОКа «Лесной» модернизируют освещение Спорт

Пенза, 10 января 2025. PenzaNews. Освещение на стадионе физкультурно-оздоровительного комплекса «Лесной» в Заречном Пензенской области будет модернизировано к весне 2025 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации ЗАТО.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Существующие прожекторы на 1500 Вт заменят на светодиодные с потребляемой мощностью всего 200 Вт. При этом коэффициент освещенности у них значительно выше. К тому же они имеют защиту от влаги и пыли, надежно работают в условиях экстремальных температур (от -45°С до +50°С) без потери производительности и долговечности», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что новые светодиодные прожекторы прослужат около 10 лет.

«Всего закупили 20 таких светильников за 120 тыс. рублей. Этого достаточно, чтобы охватить все объекты стадиона. Светло будет на большом футбольном и мини-футбольных полях, беговых дорожках и других площадках спортсооружения», — отмечается в сообщении.