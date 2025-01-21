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В Пензе «Лыжня России» пройдет на Олимпийской аллее

13:48 | 21.01.2025 | Спорт

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Пенза, 21 января 2025. PenzaNews. Массовая гонка «Лыжня России» в Пензе состоится на Олимпийской аллее 8 февраля.

В Пензе «Лыжня России» пройдет на Олимпийской аллее. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как указано в сообщении, размещенном на сайте Минспорта региона, регистрация на соревнования проходит на портале «Госуслуги», заявку на участие можно подать уже сейчас.

«После заполнения формы подтверждение регистрации придет через 5 рабочих дней. На мероприятии достаточно показать паспорт и полис ОМС на экране мобильного устройства через «Госуслуги», — поясняется в тексте.

Из него следует, что предусмотрено две дистанции — 5 и 10 км, а также две возрастные группы — 2007 год рождения и младше и 2006 год рождения и старше.

В сообщении уточняется, что регистрация участников на месте проведения соревнований будет вестись с 8.00, церемония открытия намечена на 10.00.

«Награждение победителей и призеров соревнований состоится по окончании забегов», — сказано в тексте.

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