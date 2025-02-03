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В бассейне «Заречный» во время вечерних сеансов плавания стали включать музыку

12:04 | 03.02.2025 | Спорт

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Заречный, 3 февраля 2025. PenzaNews. Музыка стала звучать во время вечерних сеансов плавания в бассейне на улице Озерской в Заречном Пензенской области. Об этом сообщил глава города Алексей Костин.

В бассейне «Заречный» во время вечерних сеансов плавания стали включать музыку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С середины января на вечерних сеансах оздоровительного плавания в бассейне «Заречный» звучит классическая и инструментальная музыка. Включают ее на тех сеансах, когда музыка не мешает занятиям аквааэробикой или интенсивным тренировкам спортсменов», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Алексея Костина, отзывы горожан о таких сеансах самые благоприятные.

«Оздоровительное плавание само по себе — хорошая тренировка легких, мышц, участвующих в процессе дыхания, а также сердечной мышцы, оно улучшает процесс кровообращения, успокаивает. А плавание под приятную музыку дает мощный психологический эффект, служит «таблеткой» от стресса. Советую всем, кто устал, испытывает тревожность или уныние, посетить сеанс оздоровительного плавания под музыку. Думаю, что это поможет выйти из такого состояния, появятся положительные эмоции, активизируется мышление, появятся новые идеи», — отметил глава Заречного.

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