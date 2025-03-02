В Городище лыжная эстафета на призы губернатора объединила 420 человек Спорт

Пенза, 2 марта 2025. PenzaNews. 420 человек приняли участие в лыжной эстафете на призы губернатора, которая состоялась в Городище Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минспорта региона.

Фото: Sport.pnzreg.ru

По информации ведомства, команды муниципальных образований были разделены на три группы в зависимости от численности населения. Каждый лыжник преодолел дистанцию в 1 км.

В первой группе победу одержали представители Пензы, второе место заняли спортсмены из Кузнецка, третье — из Заречного.

Во второй группе лучшими оказались лыжники из Никольского района, второй результат показали представители Башмаковского района, третий — Каменского.

В третьей группе победителями стали лыжники из Камешкирского района, второй результат продемонстрировали спортсмены из Шемышейского района, третий — из Неверкинского.