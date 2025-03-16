В Пензе сформирована команда ветеранов СВО по следж-хоккею Спорт

Пенза, 16 марта 2025. PenzaNews. Команда по следж-хоккею, в состав которой вошли участники специальной военной операции, сформирована в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Фото: Sport.pnzreg.ru

«Благодаря хоккейному клубу «Дизель» и депутату Госдумы Дмитрию Каденкову, предоставившим инвентарь и сани, новая команда получила название «Дизель-следж», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что команда приступила к тренировкам в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена» 13 марта, процесс подготовки проходит под руководством опытного тренера Олега Булычева.

«Для помощи в реабилитации защитников Отечества [...] свои усилия объединили местный филиал фонда «Защитники Отечества», АНО «Больше чем спорт» и министерство физической культуры и спорта Пензенской области», — уточняется в сообщении.

Как отметила руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Клейменова, следж-хоккей дает возможность ветеранам СВО реализовать себя, обрести новых друзей и почувствовать частью команды.

«Уверены, что этот проект станет примером того, как спорт может подарить надежду и уверенность в будущем», — сказала Ольга Клейменова, слова которой приводятся в сообщении.

Следж-хоккей (хоккей на санях) — командная спортивная игра на льду, аналог хоккея с шайбой для людей с ограниченными возможностями.

В Пензенской области до настоящего времени было три команды по следж-хоккею: две в Пензе на базе АНО «Квартал Луи» для спортсменов 7-15 и 16-35 лет, а также одна в Кузнецке на базе АНО «Больше чем спорт» для спортсменов 7-16 лет.