Мельниченко и Пархомчик наградили лучших игроков товарищеского матча по мини-футболу на «Кубок единства: Брест — Пенза» Спорт

Пенза, 7 апреля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и председатель Брестского областного исполнительного комитета Петр Пархомчик наградили лучших игроков товарищеского матча по мини-футболу на «Кубок единства: Брест — Пенза».

Фото: Pnzreg.ru

«Вместе с председателем Брестского облисполкома Петром Александровичем Пархомчиком подвели итоги товарищеского матча по мини-футболу на «Кубок единства: Брест — Пенза», наградив лучших игроков. Это был уникальный случай, когда справедливым было бы болеть за обе команды. Спортивный характер и волю к победе показали и пензенские, и брестские футболисты. В итоге победила дружба — 1:1», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшее воскресенье, 6 апреля.

Он сообщил, что ранее для юных жителей Бреста дали мастер-класс пензенские ветераны большого спорта: чемпион Олимпийских игр по прыжкам в воду Игорь Лукашин, бронзовый призер Олимпиады-2004 по легкой атлетике Алексей Воеводин, заслуженный тренер РФ по хоккею Олег Бутылин, а также министр физической культуры и спорта Пензенской области, бронзовый призер Олимпиады-96 по художественной гимнастике Евгения Бочкарева.

«Судя по отзывам ребят, все прошло на ура, им понравилось. Для меня это очень важно. Нам нужно искать больше точек соприкосновения, особенно сейчас, когда в мире идет нездоровая тенденция сеять раздор между дружными прежде народами», — добавил Олег Мельниченко.