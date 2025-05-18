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В Пензе прошел фестиваль боевых искусств «За веру и Отечество»

10:12 | 18.05.2025 | Спорт

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Пенза, 18 мая 2025. PenzaNews. 350 человек из России, Таджикистана, Туркменистана, Киргизии и Индии стали участниками XI международного георгиевского фестиваля боевых искусств «За веру и Отечество», который прошел на Соборной площади в Пензе.

В Пензе прошел фестиваль боевых искусств «За веру и Отечество»

Фото: Pnzreg.ru

Перед началом мероприятия митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил молебен святому великомученику Георгию Победоносцу, после чего благословил и напутствовал собравшихся.

Затем он вручил медаль святителя Иннокентия Пензенского II степени проректору по международной деятельности ПГУ, председателю комиссии по физкультуре и спорту Пензенской епархии Глебу Синцову за многолетние труды по организации фестиваля.

В ходе церемонии открытия присутствующих поприветствовали губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания региона Вадим Супиков и почетный президент георгиевского фестиваля Сергей Дмитриев.

В продолжение официальной части социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» в Пензенской области, региональный представитель Ассоциации ветеранов СВО Олег Фунтиков был награжден почетным георгиевским знаком «За веру и Отечество» II степени за вклад в развитие и популяризацию боевых искусств, а также за положительный личный пример.

Золотого почетного георгиевского знака «За веру и Отечество» I степени удостоен первый заместитель губернатора Херсонской области по безопасности Павел Шувалкин за оказание содействия в продвижении боевых искусств в Пензенской области.

Бронзовым почетным георгиевским знаком «За веру и Отечество» III степени отмечен президент федерации ушу Пензенской области Юрий Уханов за высокий профессионализм, вклад в развитие и популяризацию ушу, а также многолетнюю плодотворную работу по подготовке спортсменов в регионе.

После этого участники фестиваля продемонстрировали характерные особенности различных боевых школ.

Всего было представлено 27 видов боевых искусств, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.


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