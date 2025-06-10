В центре Заречного в День России пройдут соревнования по картингу Спорт

Пенза, 10 июня 2025. PenzaNews. Первенство Заречного Пензенской области по картингу пройдет на площади Ленина в День России. Об этом сообщил глава города Алексей Костин.

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«В Заречном в День России пройдет IV открытое первенство города по картингу. Сразу после торжественного открытия Дня России, которое состоится 12 июня в 10.30, на площади Ленина пройдут гонки. Рев моторов, свист покрышек, крутые виражи, скорость, адреналин — все это для жителей Заречного», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Алексея Костина, «в этом году соревнования будут еще более зрелищными и интересными, чем в прошлом».

«Участников стало значительно больше. К нам приедут более 60 спортсменов из Пензы, Нижнего Ломова, Сызрани, Новокуйбышевска, Балаково, Нижнего Новгорода. Заявлено больше взрослых участников, профессионализм команд выше», — отметил глава Заречного.

«А для тех, кто предпочитает отдых поспокойнее, с 11.00 в центральном парке культуры и отдыха «Заречье» будет работать тематическая площадка «Мы — дети России!». Здесь пройдет акция «Российский триколор», состоится заезд на самокатах, гости смогут попробовать себя в различных мастер-классах, фотоохоте и граффити», — добавил он.