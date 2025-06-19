Бассейн СШОР «Горизонт» в Ахунах отремонтируют к концу 2025 года Спорт

Пенза, 19 июня 2025. PenzaNews. Капитальный ремонт 25-метрового плавательного бассейна спортивной школы олимпийского резерва «Горизонт» в микрорайоне Ахуны города Пензы планируется завершить до конца 2025 года.

Фото: Sport.pnzreg.ru

«Бассейн, построенный в 2013 году, будет оснащен современной системой фильтрации воды, а также получит новое комфортное покрытие», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минспорта Пензенской области.

В нем поясняется, что в настоящее время осуществляется демонтаж старого покрытия, готовится основание для дальнейшего строительства, включая выемку грунта вокруг чаши бассейна.

«Будет проведена полная модернизация системы перелива и замена всех элементов трубопровода, а для создания комфортной атмосферы установят систему теплых полов. Также в бассейне будет уложено новое финишное покрытие, которое обеспечит его долговечность и безопасность. Уже в декабре 2025 года жителей Железнодорожного района ждет долгожданное открытие обновленного бассейна», — сказано в тексте.