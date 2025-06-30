В Пензе 15 пенсионеров стали инструкторами по суставной гимнастике Спорт

Пенза, 30 июня 2025. PenzaNews. Пятнадцать пенсионеров стали инструкторами по суставной гимнастике по итогам обучения, которое было организовано в рамках проекта «Серебряная Пенза», направленного на поддержание активного образа жизни среди представителей старшего поколения. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.

Фото: Trud.pnzreg.ru

«Программа обучения состояла не только из теоретической, но и практической части. Теоретические занятия проводил главный врач спортивной медицины, практические навыки преподавала инструктор по лечебной физкультуре Алена Мусорина», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что реализация проекта «Серебряная Пенза» стартовала в начале мая.

«На данный момент действует 18 групп по занятиям суставной гимнастикой, которые охватывают все районы города Пензы», — уточняется в сообщении.