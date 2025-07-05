Пензенская область примет всероссийские соревнования по велоспорту Спорт

Пенза, 5 июля 2025. PenzaNews. Пензенская область примет всероссийские соревнования по велоспорту с 7 по 14 июля.

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«В комплексном первенстве России будут представлены четыре основные велосипедные дисциплины, развиваемые в Пензенской области: ВМХ, трек, шоссе и маунтинбайк. Кроме того, 11 июля состоится дебют новой дисциплины — ВМХ-фристайл. [...] В настоящее время в секции «ВМХ-фристайл» занимаются 11 спортсменов под руководством одного тренера-преподавателя», — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства региона.

В нем уточняется, что состязания объединят более 1 тыс. спортсменов из РФ и Белоруссии, Пензенскую область будут представлять 150 юношей и девушек.

«13 июля пройдет велопарад. Принять в нем участие сможет любой желающий независимо от возраста и спортивной подготовки. Регистрация начнется в 9.00 на фонтанной площади «Города Спутника», старт — в 10.00», — сказано в тексте.