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В Заречном начали готовить проект для строительства новой лыжной базы

17:49 | 08.07.2025 | Спорт

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Заречный, 8 июля 2025. PenzaNews. Контракт на подготовку проектной документации для строительства новой лыжной базы заключен в Заречном Пензенской области. Об этом сообщил глава города Алексей Костин.

В Заречном начали готовить проект для строительства новой лыжной базы

Фото: T.me/kostin058

«Заречный — идеальный город для занятий лыжным спортом. Здесь близко лес, есть освещенная лыжная трасса и много поклонников этого спорта. Но нет хорошей, современной лыжной базы. Будем это исправлять. Сделали первые шаги в этом направлении. Уже заключили контракт на составление проектной документации со специализированной организацией», — написал он в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 7 июля.

Глава ЗАТО добавил, что в помещении физкультурно-оздоровительного комплекса «Лесной» состоялась встреча, на которой проектировщики, тренеры и профессиональные лыжники обсудили, какой должна быть новая лыжная база.

«Она будет предназначена как для спортсменов, в том числе юных, так и для всех любителей лыжных прогулок. Летом, возможно, здесь будет работать прокат велосипедов, роликов и самокатов. В ходе обсуждения решили, что нужно предусмотреть в проекте гардероб, лыжехранилище, несколько раздевалок, класс для теоретических занятий, тренажерный зал, помещение для ремонта и смазки лыж, санузел, тренерскую, гараж для спецтехники, формирующей лыжню. Снаружи должна быть парковка, стойки для лыж и велосипедов», — пояснил Алексей Костин.

По его словам, проект будет подготовлен к ноябрю.

«Затем, после того как он пройдет государственную экспертизу, в 2026 году подадим заявку в министерство спорта РФ. При ее положительном рассмотрении строительство лыжной базы начнется в 2027 году», — уточнил он.

Алексей Костин предложил зареченцам в комментариях высказать свои предложения по наполнению лыжной базы.


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